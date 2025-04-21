Karşıyaka potada gençlerde yarı finalde

Karşıyaka, Gelişim Koleji'ni eleyerek Basketbol Gençler Ligi'nde yarı finale yükseldi, Anadolu Efes'le eşleşti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Karşıyaka potada gençlerde yarı finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2025 16:59

Basketbol Gençler Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka, çeyrek final serisinde Gelişim Koleji'ni 79-62 yendi ve 2-1 ile yarı finale yükselip Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki serinin üçüncü maçında ilk periyodu 26-14, devreyi 36-34, üçüncü periyodu 59-50 önde bitiren Karşıyaka adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Yeşil-kırmızılılarda Aylem Eminoğlu 13 sayı, 11 ribaund, 3 asist, Egemen Yapıcı 12 sayı, 7 ribaund, Yalın Yıldız 23 sayı, 10 ribaund, 4 asist ile oynadı.

Karşıyaka yarı final ilk maçında 2 Mayıs Cuma günü deplasmanda Anadolu Efes'le karşılaşacak. Rövanş maçı ise 4 Mayıs Pazar günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

 

 

 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery