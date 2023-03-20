Karşıyaka geriye düştü

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta hakemin rakip lehine tartışmalı penaltı kararının damga vurduğu maçta düşme hattındaki Eskişehirspor'la evinde 1-1 berabere kalan Karşıyaka'nın zirveyle arasındaki fark 11 puana çıktı. Son 2 haftada 5 puan kaybederken Eskişehir beraberliğiyle iç sahadaki 3 maçlık kazanma serisi de son bulan 40 puandaki Kaf-Kaf, lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun Elazığspor'u 2-1 yenip puanını 51 yapmasıyla yarışta iyice geride kaldı. Yeşil-kırmızılı ekip, aynı puandaki Nevşehir Belediyespor'un 52 Orduspor FK'ya 4-0 yenilmesiyle haftayı rakibinin averajla önünde Play-Off barajında altıncı sırada tamamladı.

Liderin şampiyon olarak 2'nci Lig'e çıkıp ikinci sırayı elde edecek takımın direkt Play-Off finaline adını yazdıracağı grupta zirve takipçileri Karbel Karaköprü Belediyespor, 52 Orduspor ve Belediye Derincespor'un 44, Belediye Kütahyaspor'un 43 puanı bulunuyor. Normal sezonun bitimine 10 maçın kaldığı grupta üst üste 2 hafta deplasmanda Edirnespor ve 1954 Kelkit Belediyespor'la deplasmanda oynayacak Karşıyaka'da iki önemli oyuncu da cezalı duruma düştü. Sezonun ikinci yarısında 7 maçta 6 gol atarak formunun zirvesine çıkan golcü Emre Gemici ve devre arasında alınıp ilk 11'in değişilmezleri arasına giren Soner Birinci, Edirne deplasmanında görev alamayacak.