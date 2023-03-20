Karşıyaka geriye düştü

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta hakemin rakip lehine tartışmalı penaltı kararının damga vurduğu maçta düşme hattındaki Eskişehirspor'la evinde 1-1 berabere kalan Karşıyaka'nın zirveyle arasındaki fark 11 puana çıktı. Son 2 haftada 5 puan kaybederken Eskişehir beraberliğiyle iç sahadaki 3 maçlık kazanma serisi de son bulan 40 puandaki Kaf-Kaf, lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun Elazığspor'u 2-1 yenip puanını 51 yapmasıyla yarışta iyice geride kaldı. Yeşil-kırmızılı ekip, aynı puandaki Nevşehir Belediyespor'un 52 Orduspor FK'ya 4-0 yenilmesiyle haftayı rakibinin averajla önünde Play-Off barajında altıncı sırada tamamladı.
Liderin şampiyon olarak 2'nci Lig'e çıkıp ikinci sırayı elde edecek takımın direkt Play-Off finaline adını yazdıracağı grupta zirve takipçileri Karbel Karaköprü Belediyespor, 52 Orduspor ve Belediye Derincespor'un 44, Belediye Kütahyaspor'un 43 puanı bulunuyor. Normal sezonun bitimine 10 maçın kaldığı grupta üst üste 2 hafta deplasmanda Edirnespor ve 1954 Kelkit Belediyespor'la deplasmanda oynayacak Karşıyaka'da iki önemli oyuncu da cezalı duruma düştü. Sezonun ikinci yarısında 7 maçta 6 gol atarak formunun zirvesine çıkan golcü Emre Gemici ve devre arasında alınıp ilk 11'in değişilmezleri arasına giren Soner Birinci, Edirne deplasmanında görev alamayacak.
Liderin şampiyon olarak 2'nci Lig'e çıkıp ikinci sırayı elde edecek takımın direkt Play-Off finaline adını yazdıracağı grupta zirve takipçileri Karbel Karaköprü Belediyespor, 52 Orduspor ve Belediye Derincespor'un 44, Belediye Kütahyaspor'un 43 puanı bulunuyor. Normal sezonun bitimine 10 maçın kaldığı grupta üst üste 2 hafta deplasmanda Edirnespor ve 1954 Kelkit Belediyespor'la deplasmanda oynayacak Karşıyaka'da iki önemli oyuncu da cezalı duruma düştü. Sezonun ikinci yarısında 7 maçta 6 gol atarak formunun zirvesine çıkan golcü Emre Gemici ve devre arasında alınıp ilk 11'in değişilmezleri arasına giren Soner Birinci, Edirne deplasmanında görev alamayacak.
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