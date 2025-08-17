17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
0-116'
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Karşıyaka'dan transfer açıklaması

Kartepe kampıın tamamlayan Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, transfer açıklamasında bulundu.

calendar 17 Ağustos 2025 13:28
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'dan transfer açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi Kartepe kampını tamamlayan Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür iyi bir kadro oluşturduklarını ancak halen sayısal olarak eksiklerin bulunduğunu söyledi.

Şimdiye kadar 14 transfer yapıp, Manisa Futbol Kulübü'nden 25 yaşındaki stoper Muhammet Ensar Akgün'ün imzasını bekleyen yeşil-kırmızılılarda kampı değerlendiren Burhanettin Basatemür, "Tamamen yeni bir kadromuz var. Kadromuzda geçen sezondan yalnız Ferdi kaldı. Yeni oluşturduğumuz takımın birlikte hareket etmeyi öğrenmesi açısından çok verimli bir kamp geçirdik. Son hazırlık maçında 2'nci Lig ekibi Muğlaspor'u mağlup ettik ama skordan ziyade oyun bizim için önemli" dedi.

Kulüp arayan Kadir Bakırtaş dahil geçen yıldan 17 futbolcunun gittiği Karşıyaka'da halen sayısal olarak eksik olduklarını belirten teknik direktör Basatemür, "Bu hafta içinde eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. En az 3 transfer daha yapmalıyız. Kadromuza şimdiye kadar 1 stoper katıldı. Transferde 2 stoper, 1 kanat oyuncusu daha arıyoruz. Yönetimimizin görüşmeleri sürüyor. Lige kadar hazır hale geleceğiz" diye konuştu.


Grupta Bornova 1877, İzmir Çoruhlu, Alanya 1221 gibi takımların transfere geç başladığını ancak Kütahyaspor, Balıkesirspor, Eskişehirspor ve Ayvalıkgücü gibi kulüplerin çok güçlü kadrolar kurduğunu belirten Basatemür, yarışın çekişmeli geçeceğini dile getirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
