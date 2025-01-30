Karşıyaka'da Russell'dan fesih

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da takımdan giden oyunculara Daron Fatts Russell da eklendi.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Karşıyaka'da Russell'dan fesih
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30 Ocak 2025 18:14
Son güncelleme 30 Ocak 2025 18:15
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da takımdan giden oyunculara Daron Fatts Russell da eklendi. Yeşil-kırmızılı kulübün sezon başında kadrosuna kattığı ABD'li guard için istenen buy-out bedelini basketbolcunun menajerinin verdiği öğrenildi.

Karşıyaka'nın maaş, menajerlik ve buy-outlardan 110 bin dolar kar sağladığı ifade edildi. Bir süre önce ismi Barcelona ile anılan Russell'ın henüz bir kulüple anlaşmadığı bildirildi.

İzmir temsilcisinde McCollum, Boutsiele, Webb, Jefferson ve Kenan Sipahi'den sonra takımdan ayrılan oyuncu sayısı 6'ya yükselmiş oldu.
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