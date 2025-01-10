Karşıyaka'da Cenk Ahmet tamam, Sefa ve İsmail sırada

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Karşıyaka, alacakları için Futbol Federasyonu'na başvuran oyuncularının Süper Lig'deki basketbol takımında olduğu gibi ayrılmaması için zamanla yarışıyor.



Takım kaptanı Cenk Ahmet'e olağanüstü kongre sonrası başlatılan kampanyadan toplanan parayla 1 milyon 250 bin TL'lik alacağını ödeyerek serbest kalmasının önüne geçen futbol şube yönetimi, kadronun bankolarından İsmail ve Sefa'ya da 1.4 milyon TL ödeme yapmaya çalışıyor. Yine TFF kanalıyla ihtar çeken Gökhan Meral'in kesin olarak ayrılmak istediği öğrenilirken, Şube Başkanı Ayhan Gültekin ve şube yönetimi, kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı durumda mutsuz olup ayrılmayı talep eden diğer oyuncuları da ikna etmeye uğraşıyor. Karşıyaka ligde ikinci yarının ilk maçında 19 Ocak'ta Kırşehir FSK deplasmanına çıkacak.



İMZA YETKİSİ KRİZİ BİTTİ



Karşıyaka Spor Kulübü'nün 24 Aralık'taki olağanüstü kongresinde kulübün kayyuma kalmaması için son anda göreve gelen yönetim, 2.5 haftalık imza yetkisi krizini aştı. Şimdiye kadar yöneticilerin sicil kayıtlarını Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne onaylatarak tescil alamayan yeşil-kırmızılılar, belgelerin tamamlanmasıyla evraklarını teslim etti.



YÖNETİME TEBLİGAT YAĞDI



2022 yılında yürürlüğe giren 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, ödenmeyen kamu borçları için kulüplerin yöneticilerini bireysel olarak sorumlu tutarken, ekim ayında vergi dairesinin kıskaca aldığı Karşıyaka'ya tebligat yağdı. Vergi dairesi, ödenmeyen 90 milyon TL'nin üzerindeki birikmiş güncel vergi borcu için Karşıyaka'da Turgay Büyükkarcı'nın son döneminden itibaren görev yapmış imza yetkili tüm başkan ve yöneticilere bireysel ödeme talimatı göndermeye başladı. Eski kamu borçlarını daha önce 2023'te çıkan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 120 ay taksitlendirip ödemesini sürdüren Karşıyaka, ödeme emirlerini erteletip taksitlendirmeye çalışıyor.



