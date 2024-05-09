Karşıyaka'da ara fiyasko

Karşıyaka'da ara transferde gelen Mehmet Alaeddinoğlu beklenen katkıyı veremedi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'da ara fiyasko
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09 Mayıs 2024 13:22
Son güncelleme 09 Mayıs 2024 13:23
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off'un ilk turunda sürpriz şekilde elenerek sezonu yine 2'nci Lig hedefine ulaşamamanın hayal kırıklığıyla bitiren Karşıyaka'nın ara transferde kadrosuna dahil ettiği isimler takıma beklenen katkıyı sağlayamadı.

Devre arası ara transfer döneminde Kepezspor'a satılıp hem takımını şampiyon yapıp hem de gol kralı olan Emre Gemici, Adem Büyük gibi isimleri kadrodan eleyen Kaf-Kaf, 5 takviye yaptı. Elindeki 2 golcüyü göndermesine rağmen golcü almayan yeşil-kırmızılılar, özellikle ofans hattına yaptığı transferlerinden de beklediği katkıyı bulamadı.

Takıma 10 numara pozisyonunda kadroya dahil edilen 34 yaşındaki Mehmet Alaeddinoğlu, 5'i ilk 11'de 13 maçta süre alırken 1 gol atabildi. Sakatlık problemleri yaşayan sağ kanat Şeref Özcan, 4'ü 11'de 7 maçta süre alıp skor üretemedi.

Sol bek Adnan Emir Koldere, 2'si 11'de 7 maçta 172 dakikada sahada kaldı. Ara transferde gelenlerden stoper İsmail Güner istikrarlı bir şekilde 11'i ilk 11'de 13 maçta 997 dakikada oynadı. Eyüpspor'dan kiralanan sağ bek Erdem Gökçe ise İsmail gibi takımın bankoları arasına girmişken çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu erken kapattı. Devrede alınan futbolculardan Mehmet, Şeref ve Erdem'in sözleşmeleri bitti.

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