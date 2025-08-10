Karşıyaka Basket'te üçüncü yabancı yolda

Basketbol Süper Ligi'nde transfer harekatına başlayıp şimdiye kadar 5 takviye yapan Karşıyaka yeni yabancı transferinde sona yaklaştı.



Antrenörlük görevine Faruk Beşok'u getirdikten sonra şimdiye kadar ABD'li forvet Mike Moore, guard Chris Chiozza, uzun forvet Samet Geyik, pivot Egemen Güven ve oyun kurucu Ege Özçelik'le anlaşan, iç transferde de kaptan Mert Celep'le sözleşme yenileyen Kaf-Kaf rotasını Avrupa'ya çevirdi.



Yeşil-kırmızılıların Portekiz Ligi'nde forma giyen bir oyuncuyla anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.