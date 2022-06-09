Spor Toto Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması giyen Loris Karius'un Liverpool kâbusu resmen son buluyor. Alman basını, 28 yaşındaki kaleciyle ilgili son detayları paylaştı. Karius, bir bilinmezliğe doğru yola çıkıyor.



KARIUS'UN GİDECEĞİ ADRES BELLİ DEĞİL



İngiliz ve Alman basınında yer alan haberlerde; Premier Lig devinden ayrılacak futbolcular içinde Karius'un olduğu hatırlatıldı. Kicker'de yer alan haberde ise Karis'un yolunun nereye düşeceğinin kimse tarafından bilinmediği ifade edildi.



Karius'un Liverpool ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitmiş olacak. 2016 yazında Mainz'dan Liverpool'a geçen Karius, 2 yıl boyunca İngiliz ekibinde 1 numara olmuş, 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı yaptığı hata sonrası gözden düşmüştü.



BEŞİKTAŞ'TAN OLAYLI AYRILMIŞTI



Loris Karius daha sonra kariyerine Beşiktaş ve Union Berlin'de kiralık olarak devam etti. Beşiktaş'taki performansıyla da eleştiri alan ve kulüple davalık olarak ayrılan Karius'a Mart 2020'de 367 bin Euro ödeme yapıldı. Alman file bekçisine geciken ve ödenmesi gereken 93 günlük miktarın ise 867 bin Euro olduğu ifade edilmişti.



KARIUS'UN VEDA MESAJI



Öte yandan Loris Karius, Beşiktaş'a veda mesajında ise şu açıklamayı yapmıştı:



"Beşiktaş kariyerimin bu şekilde sona ermesi üzücü ama bu durumu çözebilmek adına her şeyi yaptım. Aylarca sabırlı davrandım, yönetimle defalarca konuştum. Geçen yıl da benzer şeyler olmuştu. Bu kulüpte oynamak benim için büyük keyifti. Beşiktaş, bu kadar tutkulu taraftarın desteğine sahip olduğu için gurur duyabilir. Beni iyi zamanda da, kötü zamanda da desteklediniz. Sizi en iyi şekilde hatırlayacağım. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Geldiğim ilk günden beri beni çok iyi ağırladınız. Şampiyon Beşiktaş."





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