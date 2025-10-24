Kayserispor'da Laszlo Benes, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Kayserispor karşı karşıya geldi.Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.Fatih Karagümrük, 16. dakikada penaltıdanile öne geçti. Kayserispor 68 ve 74. dakikalardaile öne geçti. 79. dakikada ise ev sahibi ekipile eşitliği yakaladı.

26 ve 45. dakikalarda Fatih Karagümrük'ün golleri ofsayt sebebiyle iptal edildi. 63. dakikada ise Kayserispor'un golü çizgi ihlali nedeniyle iptal edildi.





Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük'ün galibiyet hasreti 7 maça çıktı ve 4 puana yükseldi. Öte yandan Kayserispor galibiyet hasretini Karagümrük karşısında da dindiremedi ve 6 puana yükseldi.



Süper Lig'in gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Mısırlı.com Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.



12. dakikada Mane'nin savunma arkası pasına hareketlenen Cardoso'nun ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, savunmada Roco araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



14. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Ceza sahasının sağ çaprazında Atakan Çankaya, Cardoso'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.



16. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Larsson, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





65. dakikada Zecorner Kayserispor'un golü VAR kararıyla iptal edildi. 62. dakikada savunmadan topla çıkmak isteyen ev sahibinde yapılan hata sonucunda ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Onugkha meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Pozisyonu VAR'ın çağrısıyla izleyen hakem Yasin Kol, 65. dakikada golü iptal etti.



68. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Sağdan gelişen atakta Opoku'nun arka direğe ortasında Cardoso'nun ceza sahası içi sol çaprazda kafayla Onugkha'nın önüne indirdiği topun gelişine Nijerya asıllı Rus oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1



74. dakikada misafir takım öne geçti. Soldan Mendes'in etkili ortasına altıpasta iyi yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-2



79. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Hücum yönünün solundan Çağtay Kurukalıp'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Bilal'in hatalı çıkışında topa altıpasta iyi yükselen Atakan Çankaya, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.



90. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Ceza sahasında içinde oluşan karambolde sağ çaprazda topu önünde bulan Furkan Soyalp'in şutunda, savunmada Roco kaleciden geçen topu çizgiden çıkardı.



Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Mehmet Salih Mazlum



Mısırlı.com Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter (Dk. 89 Doh), Berkay Özcan (Dk. 76 Johnson), Serginho (Dk. 89 Gray), Larsson, Ahmet Sivri (Dk. 76 Barış Kalaycı), Fofana



Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Denswil, Arif Kocaman (Dk. 46 Mendes), Abdulsamet Burak (Dk. 46 Burak Kapacak), Bennasser (Dk. 5 Dorukhan Toköz), Mane (Dk. 58 Opoku), Benes, Furkan Soyalp, Cardoso (Dk. 90+5 Nurettin Korkmaz), Onugkha



Goller: Dk. 16 Larsson (Penaltıdan), Dk. 79 Atakan Çankaya (Mısırlı.com Fatih Karagümrük), Dk. 68 ve 74 Onugkha (Zecorner Kayserispor)



Kırmızı kart: Dk. 90+1 Benes (Zecorner Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 12 Abdulsamet Burak, Dk. 15 Cardoso, Dk. 67 Onugkha, Dk. 78 Bennasser (Zecorner Kayserispor), Dk. 45+1 Roco, Dk. 67 Kranevitter (Mısırlı.com Fatih Karagümrük)



