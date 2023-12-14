Vavacars Fatih Karagümrük, Kulüpler Birliği toplantısında TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi'nin istifasının istendiği iddialarını yalanladı.
Yapılan açıklamada, "Bugün, Hürriyet internet haberde yer alan "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istemeyen 3 kulüp seçim önerdi" başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Sanıyoruz ki bu durum, TFF'ye ve medyaya, kendilerini bilgi sızdırmakla görevli sanan kişi veya kişilerin, haberin sonuçlarından menfaat umma çabasından kaynaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE BAHSE KONU OLAN O HABER!
"Kulüpler Birliği'nin toplantısında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin istifasını isteyip istememe konusu da konuşuldu.
Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Kasımpaşa, İstanbulspor ve Fatih Karagümrük kulüpleri TFF'den memnun olmadıklarını belirtip, "Genel kurula gidelim" dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Bu yönetimi daha 6 ay önce seçtik. Eğer bir sorun varsa bu hepimizin sorunudur" diyerek karşı çıktılar.
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç toplantı sonrası, "TFF'nin istifasını istiyor musunuz?" sorusuna "TFF'den memnun olan az sayıda kulüp var. Hiç memnun olmayanlar var. TFF bir irade göstereceğini bildirdi, ne olacağını göreceğiz." cevabını verdi".
Yapılan açıklamada, "Bugün, Hürriyet internet haberde yer alan "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istemeyen 3 kulüp seçim önerdi" başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Sanıyoruz ki bu durum, TFF'ye ve medyaya, kendilerini bilgi sızdırmakla görevli sanan kişi veya kişilerin, haberin sonuçlarından menfaat umma çabasından kaynaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE BAHSE KONU OLAN O HABER!
"Kulüpler Birliği'nin toplantısında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin istifasını isteyip istememe konusu da konuşuldu.
Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Kasımpaşa, İstanbulspor ve Fatih Karagümrük kulüpleri TFF'den memnun olmadıklarını belirtip, "Genel kurula gidelim" dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Bu yönetimi daha 6 ay önce seçtik. Eğer bir sorun varsa bu hepimizin sorunudur" diyerek karşı çıktılar.
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç toplantı sonrası, "TFF'nin istifasını istiyor musunuz?" sorusuna "TFF'den memnun olan az sayıda kulüp var. Hiç memnun olmayanlar var. TFF bir irade göstereceğini bildirdi, ne olacağını göreceğiz." cevabını verdi".