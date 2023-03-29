Karagümrük'te, İstanbulspor mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak VavaCars Fatih Karagümrük, hazırlıklarını sürdürdü.



Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesislerinde, teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde gerçekleşen antrenmana hasta olan Rayyan Baniya ve milli takımlara giden Shukurov, Dresevic, Colley ve Lobjanidze katılmadı.



İdman öncesinde kırmızı-siyahlı futbolcular, kaptan Fabio Borini'nin doğum gününü kutladı.



Koşu ve ısınma hareketleri başlayan antrenman, iki takım halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümünde İstanbulspor maçının taktiği üzerinde duruldu.



Fatih Karagümrük, hazırlıklarına perşembe günü yapacağı çalışmayla devam edecek.





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