Karabağ'dan Türk halkı ve Bayer Leverkusen yorumu!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Portekiz'in Braga takımını eleyerek adını son 16 turuna yazdıran Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın teknik direktörü Kurban Kurbanov, Karabağ adını yaşatmak için sorumluluk duygusuyla ve kalpten çalıştıklarını söyledi.Azerbaycan futbol tarihinde ilklere imza atan Karabağ'ı 16 yıldır çalıştıran Kurbanov, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Kurbanov, göreve başladığı ilk dönemde zor günler geçirdiklerini ve birtakım sorunlar yaşadıklarını fakat hepsinin üstesinden geldiklerini belirtti.Takıma ilk geldiğinde Karabağ Kulübü Başkanı Abdolbari Gozal'ın kendisine,dediğini aktaran Kurbanov,dedi.Kurbanov, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off etabına kaldıklarında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in telefonla arayarak kutladığını, bunun da kendisine ek motivasyon sağladığını vurguladı.Karabağ adının Azerbaycanlılar için büyük önem taşıdığını hatırlatan Kurbanov,ifadelerini kullandı.Tecrübeli teknik adam, takımdaki yabancı oyunculara da Karabağ adının önemini anlattıklarını kaydederek,diye konuştu.Azerbaycan Kupası'nın 8'li final turu maçını MOİK takımı ile Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlarolarak gördüğü Hankendi'deki şehir stadında oynadıklarını hatırlatan Kurbanov,şeklinde konuştu.Kurbanov, Hankendi'deki oyunun işgalden kurtarılan bölgelerde yapılacak oyunların başlangıcı olduğunu belirterek,açıklamasında bulundu.Teknik direktör Kurbanov, Karabağ takımına Türkiye'den de büyük ilgi olduğunu dile getirdi.diyen Kurbanov,değerlendirmesinde bulundu.Kurbanov, Avrupa Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen ile eşleştiklerini hatırlatırken, güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını aktardı.Bayer Leverkusen'in tanıdıkları bir rakip olduğunu anlatan Kurbanov,ifadelerini kullandı.Azerbaycan'ın Ağdam ilinin takımı olan ve 1950'li yıllarda kurulan Karabağ, Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan liginde oynadı.Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsız Azerbaycan'ın takımı olarak faaliyetini sürdüren Karabağ, Ağdam şehrinin 1993'te Ermeniler tarafından işgal edilmesi nedeniyle maçlarını Bakü'de oynamaya başladı. Karabağ, Azerbaycan liginde ilk şampiyonluğunu 1993'te elde etti.Hem kurulduğu şehri terk etmek zorunda kalması hem de finansal nedenlerle zor günler geçiren Karabağ takımına 2001'de ülkenin en büyük şirketlerinden Azersun Holding'in sponsor olmasıyla maddi sorunlar çözüldü.Kurban Kurbanov'un 2008'de teknik direktörlük görevine getirilmesiyle Karabağ takımında yeni sayfa açıldı. Kurbanov yönetiminde 9 şampiyonluk elde eden Karabağ, 5 kez de Azerbaycan kupasını kazandı.Karabağ, Azerbaycan tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan, UEFA Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı başaran ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına giren ilk takımı olarak adını tarihe yazdırdı.