Kara Şövalye Yükseliyor: Michy Batshuayi

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi gol sayısını yukarı taşımaya devam ediyor.
Nordsjaelland karşısında 30. dakikada fileleri havalandıran Batshuayi, böylelikle Fenerbahçe formasıyla toplamda 23. golüne de ulaşmış oldu.
Batshuayi 23 gole 39 maçta ulaşırken 3 asistle de arkadaşlarını golle buluşturmayı başardı.
Belçikalı oyuncu bu sezon ligde 1 maçta forma giyerken Konferans Ligi elemeleri ve gruplarda ise toplamda 6 maçta boy gösterdi.
Nordsjaelland karşısında 30. dakikada fileleri havalandıran Batshuayi, böylelikle Fenerbahçe formasıyla toplamda 23. golüne de ulaşmış oldu.
Batshuayi 23 gole 39 maçta ulaşırken 3 asistle de arkadaşlarını golle buluşturmayı başardı.
Belçikalı oyuncu bu sezon ligde 1 maçta forma giyerken Konferans Ligi elemeleri ve gruplarda ise toplamda 6 maçta boy gösterdi.
Michy Batshuayi, Fenerbahçe
🎗39 Resmi Maç
⚽️23 Gol
🎯3 Asist pic.twitter.com/1BJzJgezIt
— Sporx (@sporx) September 21, 2023