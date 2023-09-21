Kara Şövalye Yükseliyor: Michy Batshuayi

Fenerbahçe'nin Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi, gollerine Nordsjaelland karşısında da devam etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kara Şövalye Yükseliyor: Michy Batshuayi
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21 Eylül 2023 23:20
Son güncelleme 21 Eylül 2023 23:26
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi gol sayısını yukarı taşımaya devam ediyor.

Nordsjaelland karşısında 30. dakikada fileleri havalandıran Batshuayi, böylelikle Fenerbahçe formasıyla toplamda 23. golüne de ulaşmış oldu.

Batshuayi 23 gole 39 maçta ulaşırken 3 asistle de arkadaşlarını golle buluşturmayı başardı.

Belçikalı oyuncu bu sezon ligde 1 maçta forma giyerken Konferans Ligi elemeleri ve gruplarda ise toplamda 6 maçta boy gösterdi.

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