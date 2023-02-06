Kahramanmaraş'taki ikinci deprem Orta Doğu'da hissedildi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Kahramanmaraş merkezli ikinci deprem İsrail genelinde hissedildi.



İsrail ordu radyosu, depremde can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirdi.



AA Lübnan muhabirinin aktardığı bilgilere göre, Elbistan merkezli yeni deprem Lübnan'da da başkent Beyrut dahil tüm kentlerde hissedildi.



Irak resmi ajansı INA'da yer alan haberde ise, 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin Bağdat, Erbil, Duhok ve Musul'da hissedildiği aktarıldı.



Filistinliler de sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yeni depremin Filistin'in çeşitli bölgelerinde hissedildiğini belirtti.



Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberinde de, Elbistan merkezli depremin ülkenin çeşitli kentlerinde hissedildiği ifade edildi.





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