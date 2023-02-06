Kahramanmaraş'ta yeni deprem: 7.6

AFAD, merkez üssü Kahramanmaraş olan yeni depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıkladı.

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Kahramanmaraş'ta yeni deprem: 7.6
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06 Şubat 2023 13:42
Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

AFAD, saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdür Prof. Dr. Orhan Tatar, "Bunların hepsi birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. 7.6'lık deprem artçı değil yeni." açıklamasını yaptı. 
 


Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise; Kahramanmaraş Gözpınar-Ekinözü merkezli deprem yerin 16.4 km derinliğinde ve 7.5 şiddetinde oldu.
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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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