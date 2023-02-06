Kahramanmaraş'ta yeni deprem: 7.6

Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
AFAD, saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD Deprem Risk Azaltma Müdür Prof. Dr. Orhan Tatar, "Bunların hepsi birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. 7.6'lık deprem artçı değil yeni." açıklamasını yaptı.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise; Kahramanmaraş Gözpınar-Ekinözü merkezli deprem yerin 16.4 km derinliğinde ve 7.5 şiddetinde oldu.
AFAD, saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD Deprem Risk Azaltma Müdür Prof. Dr. Orhan Tatar, "Bunların hepsi birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. 7.6'lık deprem artçı değil yeni." açıklamasını yaptı.
#Deprem
Büyüklük:7.6 (MW)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:06-02-2023
Saat:13:24:47 TSI
Enlem:38.089 N
Boylam:37.239 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/MtzzDd20HE
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2023
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise; Kahramanmaraş Gözpınar-Ekinözü merkezli deprem yerin 16.4 km derinliğinde ve 7.5 şiddetinde oldu.
#DEPREM
GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) https://t.co/10oyUcEeyv
06.02.2023, 13:24:49 TSİ
Büyüklük: 7.5
Derinlik: 16.4 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 6, 2023