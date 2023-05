Kafkas'tan eleştirilere cevap ve taraftara mesaj

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklara başladı.



Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas, yapılan eleştirilere cevap verdi. Kafkas, "ikinci maç için her şeyimizi ortaya koyacağız. Ben bu takımın sadece teknik direktörü değilim. Ben bu takımın taraftarıyım" dedi.



Özellikle oynadığımız son maç ile ilgili bir açıklama gereği duydum diyen Tolunay Kafkas, "Beklentinin altında oynadık. Ben ne yaptığımı biliyorum, bu camiayı biliyorum. Belli nedenleri var, oyun ve taktikle ilgili ama bu konulara çok girmek istemiyorum. Burada bir hata varsa bu hata benim. Biz geldiğimizden beri belli bir oyun konsepti kurduk. Bu oyun konseptinde de ısrarla devam etmeye çalışıyoruz. Ankaragücü büyük bir camia ve bu takım bu camiaya yakışır bir oyun oynayacak. Son maç beklentilerin altında kaldık, bunun farkındayım. Burada bir hata varsa bütün sorumluluk bana ait. İkinci bir maçımız var. ben taraftara şunu söylemek istiyorum; ikinci maçta her şeyimizi ortaya koyacağız. Ligde bulunduğumuz konum da belli o yüzden bir an önce puan ve puanlar almamız gerekiyor, biraz daha üste çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.



"BEN BU TAKIMIN SADECE TEKNİK DİREKTÖRÜ DEĞİLİM AYNI ZAMANDA TARAFTARIYIM"



Tüm sorumluluğun kendisinde olduğu belirten Tolunay Kafkas, "Ben bu takımın sadece teknik direktörü değilim aynı zamanda taraftarıyım. Ben bir Hayati Soydaş değilim, bir Sadık ağabey değilim, bir Nazmi değilim, bir Hakan Kutlu hiç değilim. Haddimi ve yerimi biliyorum ama ben bu tribünlerden çıktım, genç ve yıldız tamında oynadım, dinamiklerini çok iyi biliyorum. Buralar kitle, taraftar takımı. Kimseye şirin gözükmek için bir şey söylemiyorum öyle bir yapım da yok. Bu takım onların özlediği gibi bir futbol oynayacak. Son maçta bir düşüş yaşadık, bunlar olabilir. Maçlarda bazen deplasman fobisi oluyor ama bu iki ayaklı bir maç, 'maçı buraya taşıyalım' gibi şeyler var. Ankaragücü takımı benim burada olduğum sürece nasıl oynaması gerektiğini biliyor ve o şekilde oynayacak. Eğer ben bu şekilde oynatamazsam bırakın sonuçları gereğini de yapabilecek karaktere ve yapıya sahibim. Önemli olan bu takımın iyi futbol oynaması. Şimdiye kadar oynadık bundan sonra da bu takım içeride ve dışarıda oynayacak. Taraftar da rahat olsun bir hata bir sorun varsa bütün sorumluluk bende" dedi.



"BİZİM OYUN ANLAYIŞIMIZ KOLAY BİR OYUN ANLAYIŞI DEĞİL"



Kafkas, Trabzonspor maçının sorulması üzerine ise, "Biliyorsunuz bunlar büyük takımlar. Bu takımlarla iyi oynamak için en az onlar kadar içeride ve dışarıda oyun anlayışımızı ortaya koymamız lazım. Bizim oyun anlayışımız kolay bir oyun anlayışı değil. Bazı oyuncularımızın üstüne çok yük bindi. Bazı bölgelerde alternatif oyuncu sıkıntımız var. Bazı oyuncularımız da peyderpey kullanmaya çalışıyoruz. Sezonun sonuna geldik bunu böyle devam ettireceğiz. Kendi içimizde bazı durumlarımız var. Mesela Hanousek, Sowe, Kitsiou gibi oyunculara çok yük bindi, Hasan Ali'nin sakatlığı var, Oku'nun ayak bileğinde bir problem var. Herkes fedakarlık yapıp bir şeyler yapıyor. Ben kendi adıma şunu söylüyorum; bu camiaya yakışır bir futbol oynatmak zorundayım. Buralar küçük camialar değil'' cevabını verdi.



"HİÇBİR ŞEY GÖZYAŞLARINA DEĞMEZ"



Başakşehir maçının ardından sosyal medyada ağlayan taraftarı görünce duygulandığını ifade eden 55 yaşındaki teknik adam, "Hiçbir şey gözyaşlarına değmez. Daha ikinci maç var. Biz bu işi hallederiz. Bizim takımımız ve başkanımız güçlü, ben güçlüyüm, oyuncularım çok güçlü, onun için bu işi biz hallederiz. Amcamın gözyaşlarına değmez yani. Biz gerekeni yaparız. Onu çok seviyoruz, tüm taraftarlarımızı çok seviyoruz. Şimdi de buraya geldi bir pasta keselim istedik. Biz büyük bir aileyiz, bir bütünüz, zaman zaman bu tür maçlar olur ama telafi ederiz inşallah" sözlerini sarf etti.



AĞLAYAN TARAFTAR TESİSLERDE AĞIRLANDI



MKE Ankaragücü'nün Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynadığı maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Abdullah Naci Aşık tesislerde ağırlandı. Doğum günü olan taraftara pasta kesildi ve futbolcular forma hediye etti. Abdullah Naci Aşık ise 1981 yılında Nazmi Erdener'in bu sahada kendisine pasta kestiğini ve kupa getirdiğini söyledi. Tolunay Kafkas'tan kupa istediğini belirten Abdullah Naci Aşık, takıma başarılar diledi.





