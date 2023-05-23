Kafkas: "Finale çıkmak istiyoruz."

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir'le oynayacak Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kafkas: 'Finale çıkmak istiyoruz.'
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23 Mayıs 2023 20:38
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise sarı-lacivertli ekibin belli bir oyun anlayışının bulunduğuna dikkati çekerek, "Yüksek tempoda, daha fazla pres yaparak maçı lehimize çevirmek istiyoruz. Finale çıkan tarafın MKE Ankaragücü olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

"ÇOK İYİ OYUNCULARI VAR"

Medipol Başakşehir'in oyuncu kalitesinin yüksek olduğunu belirten Kafkas, "Çok iyi oyuncuları var. Başlarında iyi bir hoca var. Seyirci ve saha avantajımızı kullanacağız. Umarım Allah bizi mahcup etmez. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ligde bir nebze olsun rahatladık ama tehlike geçmedi. Kupada elimizde bir fırsat var. Zor bir takıma karşı iyi bir maç çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk maçı 1-0'lık skorla kazanan Başakşehir skor avantajını koruyup finale adını yazdırmak istiyor.

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