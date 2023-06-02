Kadınlar Milletler Voleybol Ligi'nde ABD, İtalya'yı devirdi

Kadınlar Milletler Voleybol Ligi birinci hafta maçında ABD, İtalya'yı 3-2 yenmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Milletler Voleybol Ligi'nde ABD, İtalya'yı devirdi
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02 Haziran 2023 23:03
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında ABD, İtalya'yı 3-2 yendi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, ABD-İtalya karşılaşmasıyla dördüncü gün mücadeleleri tamamlandı.

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ İTALYA

Turnuvanın beşinci gününde Polonya ile Sırbistan, ABD ile Güney Kore karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak.

FIVB Milletler Ligi'nin Antalya etabında Kanada ile Tayland'ın da katıldığı ilk hafta karşılaşmaları, 4 Haziran Pazar günü sona erecek.

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