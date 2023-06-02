Kadınlar Milletler Voleybol Ligi'nde ABD, İtalya'yı devirdi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında ABD, İtalya'yı 3-2 yendi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, ABD-İtalya karşılaşmasıyla dördüncü gün mücadeleleri tamamlandı.
TÜRKİYE'NİN RAKİBİ İTALYA
Turnuvanın beşinci gününde Polonya ile Sırbistan, ABD ile Güney Kore karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak.
FIVB Milletler Ligi'nin Antalya etabında Kanada ile Tayland'ın da katıldığı ilk hafta karşılaşmaları, 4 Haziran Pazar günü sona erecek.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, ABD-İtalya karşılaşmasıyla dördüncü gün mücadeleleri tamamlandı.
TÜRKİYE'NİN RAKİBİ İTALYA
Turnuvanın beşinci gününde Polonya ile Sırbistan, ABD ile Güney Kore karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak.
FIVB Milletler Ligi'nin Antalya etabında Kanada ile Tayland'ın da katıldığı ilk hafta karşılaşmaları, 4 Haziran Pazar günü sona erecek.
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