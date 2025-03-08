Kadınlar Basketbol Ligi'nde derbi heyecanı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe Opet, pazar karşı karşıya gelecek.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.
Derbi mücadelesinde Kerem Baki, Yücel Çilingir ve Erdoğan Çelebi hakem üçlüsü görev yapacak.
Ligde oynadığı 20 maçta 11 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 9 karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler ise çıktığı 20 müsabakada 16 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan derbi maçta kazanan taraf 83-77'lik skorla Fenerbahçe Opet olmuştu.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.
Derbi mücadelesinde Kerem Baki, Yücel Çilingir ve Erdoğan Çelebi hakem üçlüsü görev yapacak.
Ligde oynadığı 20 maçta 11 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 9 karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler ise çıktığı 20 müsabakada 16 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan derbi maçta kazanan taraf 83-77'lik skorla Fenerbahçe Opet olmuştu.
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