Kadın Milli Takımı, Avrupa Curling Şampiyonası'nda 6. sırayı aldı

Avrupa Curling Şampiyonası'nda 6'ncı olan Türkiye'nin kadın milli takımı, turnuvadaki en iyi derecesine ulaştı ve dünya şampiyonasına katılım hakkı elde etti.



Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman'dan oluşan milli takım, Finlandiya'nın Lohja kentindeki organizasyonda yarıştı.



Şampiyonanın grup aşamasında Litvanya'yı 12-4, İskoçya'yı 5-4, Estonya'yı 5-4, İsveç'i 7-5, Macaristan'ı da 12-2 mağlup eden Türkiye, Norveç'e 10-6, İtalya'ya 11-7, İsviçre'ye 10-4 ve Danimarka'ya 8-7 yenildi.



Ay-yıldızlılar 5 galibiyet, 4 mağlubiyetle ilk 4'ün dışında kalarak elendi ancak 6'ncılığı elde ederek Avrupa şampiyonasındaki en iyi derecesine ulaştı ve dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı.



Milliler, 2025'in mart ayında düzenlenecek Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda olimpiyat kotası için piste çıkacak.







