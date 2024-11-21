Kadın Milli Takımı, Avrupa Curling Şampiyonası'nda 6. sırayı aldı

Türkiye Kadın Curling Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6. olarak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kadın Milli Takımı, Avrupa Curling Şampiyonası'nda 6. sırayı aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Kasım 2024 15:45
Avrupa Curling Şampiyonası'nda 6'ncı olan Türkiye'nin kadın milli takımı, turnuvadaki en iyi derecesine ulaştı ve dünya şampiyonasına katılım hakkı elde etti.

Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman'dan oluşan milli takım, Finlandiya'nın Lohja kentindeki organizasyonda yarıştı.

Şampiyonanın grup aşamasında Litvanya'yı 12-4, İskoçya'yı 5-4, Estonya'yı 5-4, İsveç'i 7-5, Macaristan'ı da 12-2 mağlup eden Türkiye, Norveç'e 10-6, İtalya'ya 11-7, İsviçre'ye 10-4 ve Danimarka'ya 8-7 yenildi.

Ay-yıldızlılar 5 galibiyet, 4 mağlubiyetle ilk 4'ün dışında kalarak elendi ancak 6'ncılığı elde ederek Avrupa şampiyonasındaki en iyi derecesine ulaştı ve dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Milliler, 2025'in mart ayında düzenlenecek Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda olimpiyat kotası için piste çıkacak.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery