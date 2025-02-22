UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi ilk hafta maçında A Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Tallaght Stadyumu'ndaki maçı A Milli Takım, 1-0'lık skorla kaybetti.
Karşılaşmada İrlanda'ya galibiyeti getiren golü 45. dakikada Kyra Carusa attı.
Bu sonucun ardından A Milli Takım, Uluslar Ligi'ne puansız başladı. İrlanda ise ilk maçından 3 puanı aldı.
A Milli Takım, gruptaki bir sonraki maçında sahasında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. İrlanda Cumhuriyeti Slovenya deplasmanına konuk olacak.
Karşılaşmada İrlanda'ya galibiyeti getiren golü 45. dakikada Kyra Carusa attı.
Bu sonucun ardından A Milli Takım, Uluslar Ligi'ne puansız başladı. İrlanda ise ilk maçından 3 puanı aldı.
A Milli Takım, gruptaki bir sonraki maçında sahasında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. İrlanda Cumhuriyeti Slovenya deplasmanına konuk olacak.
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