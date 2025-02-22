Kadın Milli Takım, Uluslar Ligi'ne kötü başladı

UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi ilk hafta maçında A Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti'ne deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kadın Milli Takım, Uluslar Ligi'ne kötü başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2025 00:27
UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi ilk hafta maçında A Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Tallaght Stadyumu'ndaki maçı A Milli Takım, 1-0'lık skorla kaybetti.

Karşılaşmada İrlanda'ya galibiyeti getiren golü 45. dakikada Kyra Carusa attı.

Bu sonucun ardından A Milli Takım, Uluslar Ligi'ne puansız başladı. İrlanda ise ilk maçından 3 puanı aldı.

A Milli Takım, gruptaki bir sonraki maçında sahasında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. İrlanda Cumhuriyeti Slovenya deplasmanına konuk olacak.


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery