Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı finalde Wulfz Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Beşiktaş Vodafone ile ALG Spor karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı!
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27 Mayıs 2022 14:51
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off yarı final heyecanı, cumartesi günü oynanacak Wulfz Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

İki ekip, Vefa Stadı'nda saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.

Yarı finaldeki bir diğer eşleşmede ise Beşiktaş Vodafone ile ALG Spor, ilk maçlarını 30 Mayıs Pazartesi günü yapacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmaların rövanşı, 5 Haziran'da oynanacak.

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