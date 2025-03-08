Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Galatasaray Petrol Ofisi, pazar günü Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk edecek.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Sercan Yılmaz yönetecek.
Galatasaray, geride kalan 18 haftada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 36 puanla 4. sırada yer aldı.
Ligde 16 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe ise 48 puanla lider durumda bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Sercan Yılmaz yönetecek.
Galatasaray, geride kalan 18 haftada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 36 puanla 4. sırada yer aldı.
Ligde 16 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe ise 48 puanla lider durumda bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı.
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