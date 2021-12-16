'Kadıköy Panteri Pancu'ya jübile

Beşiktaş, eski futbolcusu Daniel Pancu'nun jübilesi için Rapid Bükreş ile dostluk maçı yapacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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'Kadıköy Panteri Pancu'ya jübile
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16 Aralık 2021 09:08
Beşiktaş, Romanya'nın Rapid Bükreş takımı ile Daniel Pancu'nun jübilesi ve stat açılışı için özel maç yapacak.

Romanya basını Beşiktaş ile Rapid Bükreş'in yeni stadın açılışında maç yapmak için görüşmelerde bulunduğunu duyurdu.

Ocak ya da şubat ayında yapılması planlanan stat açılışında Beşiktaş'ta daha önce forma giyen Daniel Pancu için bir jübile maçı yapılmasının planlandığı da belirtildi. 


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