Kadıköy kapalı gişe

Fenerbahçeli futbolseverler, Giresunspor karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadıköy kapalı gişe
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12 Kasım 2022 17:26
Fenerbahçeli taraftarlar, gündüz maçına yoğun ilgi gösterdi.

Bu sezon iç saha maçlarında tribünlerin tamamına yakınını dolduran sarı-lacivertliler, Giresunspor karşısında da takımlarını yalnız bırakmadı.

Maçtan saatler öncesinde stat civarında toparlanan Fenerbahçeliler, müsabaka öncesinde de takımlarına destekte bulundu.

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