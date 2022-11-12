Kadıköy kapalı gişe

Fenerbahçeli taraftarlar, gündüz maçına yoğun ilgi gösterdi.
Bu sezon iç saha maçlarında tribünlerin tamamına yakınını dolduran sarı-lacivertliler, Giresunspor karşısında da takımlarını yalnız bırakmadı.
Maçtan saatler öncesinde stat civarında toparlanan Fenerbahçeliler, müsabaka öncesinde de takımlarına destekte bulundu.
Bu sezon iç saha maçlarında tribünlerin tamamına yakınını dolduran sarı-lacivertliler, Giresunspor karşısında da takımlarını yalnız bırakmadı.
Maçtan saatler öncesinde stat civarında toparlanan Fenerbahçeliler, müsabaka öncesinde de takımlarına destekte bulundu.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ