Kadıköy'de "Yönetim istifa" sesleri

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından tribünlerden "Yönetim istifa" sesleri yükseldi.

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Kadıköy'de 'Yönetim istifa' sesleri
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24 Ekim 2021 21:04
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında evinde Alanyaspor'a 2-1 mağlup olurken, tribünlerden tepki vardı.

2-1 geriye düştükten sonra oyuncuları ıslıklayan taraftarlar, maçın son düdüğünün ardından "Yönetim istifa" şeklinde tepki gösterdi.

Öte yandan karşılaşmanın bitmesinin ardından da taraftarlara tepki dolu tezahüratlar yapıldı.

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