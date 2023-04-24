Kadıköy'de VAR uyarısı ve penaltı kararı

İstanbulspor, Fenerbahçe maçında VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

Haber; Sporx.com
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Kadıköy'de VAR uyarısı ve penaltı kararı
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24 Nisan 2023 21:24
İstanbulspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği maçta VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Eze, Samet'ten sıyrıldı ve şutunu çekti. Eze'nin vuruşu Ferdi'den döndü. Eze, pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam oyunu sürdürdü.

Kadir Sağlam, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Sağlam, ayrıca Ferdi Kadıoğlu'na sarı kart gösterdi. İstanbulspor'da penaltıda topun başına geçen Valon Ethemi, 57. dakikada durumu 2-1'e getirdi.





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