Kadıköy'de tablo tersine döndü!

Kadıköy deplasmanında uzun yıllar galibiyet hasreti çeken Galatasaray, son 7 maçta ise tek yenilgi aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de tablo tersine döndü!
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26 Aralık 2023 10:09
Galatasaray'ın son zamanlarda deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı aldığı sonuçlar dikkat çekiyor.

Ezeli rakibini 2020'de 3-1 mağlup ederek Kadıköy'de 20 yıllık kazanamama serisine son veren sarı-kırmızılı takım son 7 maçta ise rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.

Ezeli rakibinden son 3 maçta gol yemeyen Okan Buruk'un öğrencileri, son 3 maçta kalesine isabetli şut bile çektirmedi. Fenerbahçe, pazar günkü maçta çektiği 5 isabetsiz şut, 0.2 xG (gol beklentisi) ile de sezonun en kısır maçlarından birini oynadı. Sarı- Lacivertliler ayrıca 1981'den bu yana ilk kez üst üste üç Galatasaray maçında gol atamadı.

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