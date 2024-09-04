Kaan Şakul: "Amartey gitmek istemiyor"

Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, Daniel Amartey'in takımdan ayrılmak istemediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Kaan Şakul: 'Amartey gitmek istemiyor'
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04 Eylül 2024 22:20
Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Şakul, Amartey'in takımdan ayrılmak istemediğini söyledi.

Kaan Şakul'un sözleri şu şekilde;

"Daniel Amartey için şu ana kadar 7 yazılı teklif geldi. Al-Shabab ile anlaştık. Oyuncu buradan kazanacağının fazlasını kazanacaktı. Tamam dedi, uçak biletini aldık vazgeçti. Neden diye sorduk "Ben Dubai'de oynamak istemiyorum" dedi. En son Eyüpspor ile görüştük fakat oyuncu bugün bunu da kabul etmedi. En son 1 yıl alacaklarını verelim dedik. Tamam dedi fakat az önce vazgeçtim diye mesaj attı. Ben Ocakta gitmek istiyorum dedi."

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