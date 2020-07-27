Kaan Ayhan'dan Galatasaray'a cevap

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında yabancı sayısının düşürülmesiyle beraber Türk oyunculara ağırlık veren Galatasaray'a Almanya'dan müjde geldi. Savunma rotasyonunu genişletmek isteyen sarı-kırmızılılar, Semih Kaya ile birlikte transfer tahtasına yazdığı bir başka yerli oyuncu Kaan Ayhan için yaptığı girişimlerde ibreyi kendilerine çevirmeyi başardı.



FORMAYI GİYMEYE HAZIR!



Fotomaç Gazetesi'nden Savaş Çorlu'nun özel haberine göre; Fortuna Düsseldorf forması giyen oyuncu, takımı Bundesliga'da küme düştüğü için başka kulübe gitmek isterken, gelen birçok teklif arasından Galatasaray'ı tercih etti. Başarılı stoper, yönetime 'Galatasaray forması giymeye hazır olduğunu' bildirdi.



FENERBAHÇE'Yİ GERİ ÇEVİRDİ



Kaan Ayhan'ın sarı-kırmızılı idarecilere "Bonservis sorunumu hallederseniz, ben her türlü kolaylığı sağlarım" dediği öğrenildi. Terim'in takımda görmek istediği Kaan'ın bonservisi alınmaya çalışılacak olmazsa satın alma opsiyonlu kiralanmaya çalışılacak. Düsseldorf'un küme düşmesi üzerine talipleri artan defans oyuncusu için Fenerbahçe de devreye girerken, bir iş adamının milli futbolcuyu sarı-lacivertli kulübe kazandırmak amacıyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Ancak Kaan'ın Galatasaray'a gitmek istediğini yinelediği ve teknik direktör Fatih Terim ile çalışmak istediğini söylediği öğrenildi.



DEĞİŞİM BAŞLADI



Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan ve ardından büyük bir yapılanma içerisine giren Galatasaray yönetimi, Ağustos ayının ilk bölümüne kadar tüm transferleri yetiştirmeyi hedefliyor. Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ile Kerem Aktürk'ü kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekipte, yerli harekatı Kaan Ayhan ile devam edecek gibi görünüyor..



500 BİN EURO ÖDEDİ



Düsseldorf ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Kaan, 2016 yılında 500 bin euro'ya Schalke'den transfer olmuştu. Frankfurt'ta da kiralık olarak forma giymişti. Milli forma ile 28 maça çıkıp, 3 gol atmayı başardı. Transfermark değeri 7 milyon Euro.



