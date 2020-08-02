Kaan Ayhan imzayı atıyor!

Sassuolo, Kaan Ayhan'ı pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçirecek ve ardından imzayı attıracak.



Sassuolo şehrinin de bulunduğu Modena bölgesinin yerel gazetesi Gazzetta di Modena'da yer alan haberde; Kaan Ayhan'ın pazartesi günü şehre gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından kendisini 4 sezonluğuna Sassuolo'ya bağlayacak imzayı atacağını yazdı. Türk milli stoper, sezon başına net 1.5 milyon euro maaş alacak.



Kaan Ayhan için Sassuolo, Fortuna Düsseldorf'a 2.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödeyerek transfere nokta koyacak.



WHATSAPP'TAN DOĞRULADI



Son 4 sezonda Fortuna Düsseldorf forması giyen milli stoper Kaan Ayhan, Sassuolo'ya transfer olduğunu doğruladı. Kaan Ayhan, whatsapp'tan yaptığı açıklamada, "Sassuolo haberleri doğru. Serbest kalma maddemi kullanarak bu transferi gerçekleştiriyoruz. İtalya'daki yeni kulübüme hazırım. Önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar gelecek. Sadece şunu söylemek istiyorum; Fortuna'ya harika 4 yıl için teşekkür ediyorum." dedi.



SASSUOLO TÜRK SEVİYOR



Daha önce Merih Demiral'ı alan ve oyuncuyu Juventus'a gönderen Sassuolo'nun kadrosunda bir diğer milli oyuncu Mert Müldür de yer alıyor.



