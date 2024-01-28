Juventus'ta Kenan Yıldız kararı!

Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın, takımının Inter ile oynayacağı maçta ilk 11'de yer alacağı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Juventus'ta Kenan Yıldız kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2024 13:57
Son güncelleme 28 Ocak 2024 13:58
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Inter ile oynanacak maçta ilk 11'de sahaya çıkacak.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Empoli ile oynanan maça yedek kulübesinde başlayan ve 78'de oyuna dahil olan genç oyuncunun ligin bir sonraki haftasında kesin olarak 11'de yer alacağı belirtildi.

Juventus'ta bu sezon 14 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 3 kez gol sevinci yaşadı.

Empoli ile oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılan ve 2 puan kaybeden Juventus, ligin 23. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Inter'e konuk olacak.

Inter ile Juventus arasındaki karşılaşma 4 Şubat Pazar günü oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery