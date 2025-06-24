Juventus'ta 25 milyon euro'ya satış: Douglas Luiz

Juventus, orta saha oyuncusu Douglas Luiz ile yollarını ayırmak istiyor.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından Douglas Luiz'i satmaya çalışacak.



Juventus'un Brezilyalı orta saha oyuncusu için beklentisinin 25 milyon euro olduğu yazıldı.



Juventus'da bu sezon 27 maçta süre bulan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu takımına gol ve asist katkısı sağlayamadı.



