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Juventus'ta 25 milyon euro'ya satış: Douglas Luiz

Juventus, satmayı planladığı Douglas Luiz için 25 milyon euro bonservis bekliyor.

calendar 24 Haziran 2025 17:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'ta 25 milyon euro'ya satış: Douglas Luiz
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Juventus, orta saha oyuncusu Douglas Luiz ile yollarını ayırmak istiyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından Douglas Luiz'i satmaya çalışacak.

Juventus'un Brezilyalı orta saha oyuncusu için beklentisinin 25 milyon euro olduğu yazıldı.

Juventus'da bu sezon 27 maçta süre bulan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu takımına gol ve asist katkısı sağlayamadı.


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