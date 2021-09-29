Juventus - Chelsea maçı canlı olarak Tuttur'da

Juventus ile Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Juventus galibiyetine 3,15 oran verilirken Chelsea galibiyetine 1,87 ve beraberliğe 2,80 oran uygun görüldü. 2,5 ALT oranı 1,47 olurken 2,5 ÜST oranı ise 2,05 olarak bültende yer aldı.
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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Juventus'un atmasına 2,10'luk oran belirlenirken ilk golü Chelea'nin atmasına 1,61'lik oran uygun görüldü. Maçta gol olmaz oranı ise 6,20 olarak bültende yer aldı.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Juventus - Chelsea maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,82 olurken Karşılıklı gol yok oranı 1,61'lik oran belirlendi.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Juventus galibiyetine 3,15 oran verilirken Chelsea galibiyetine 1,87 ve beraberliğe 2,80 oran uygun görüldü. 2,5 ALT oranı 1,47 olurken 2,5 ÜST oranı ise 2,05 olarak bültende yer aldı.
JUVENTUS - CHELSEA MAÇINA TUTTUR'DA CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Juventus'un atmasına 2,10'luk oran belirlenirken ilk golü Chelea'nin atmasına 1,61'lik oran uygun görüldü. Maçta gol olmaz oranı ise 6,20 olarak bültende yer aldı.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Juventus - Chelsea maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,82 olurken Karşılıklı gol yok oranı 1,61'lik oran belirlendi.
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