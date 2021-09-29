Juventus - Chelsea maçı canlı olarak Tuttur'da

Şampiyonlar Ligi H Grubu mücadelesinde Juventus ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Juventus - Chelsea maçı canlı olarak Tuttur'da
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29 Eylül 2021 11:35
Juventus ile Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak. 

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Karşılaşmada Juventus galibiyetine 3,15 oran verilirken Chelsea galibiyetine 1,87 ve beraberliğe 2,80 oran uygun görüldü. 2,5 ALT oranı 1,47 olurken 2,5 ÜST oranı ise 2,05 olarak bültende yer aldı.

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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Karşılaşmada ilk golü Juventus'un atmasına 2,10'luk oran belirlenirken ilk golü Chelea'nin atmasına 1,61'lik oran uygun görüldü. Maçta gol olmaz oranı ise 6,20 olarak bültende yer aldı.

KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Juventus - Chelsea maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,82 olurken Karşılıklı gol yok oranı 1,61'lik oran belirlendi.

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