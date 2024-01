Jürgen Klopp'tan flaş ayrılık kararı!

2015 yılından beri çalıştırdığı Liverpool'da Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan teknik direktör Jürgen Klopp, sezon sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.



Klopp ayrılık kararını "Enerjim bitti" sözleriyle açıkladı.



İşte Klopp'un o açıklamaları;

"İlk kez duyduğunuz şu anda bunun pek çok insan için bir şok olduğunu anlayabiliyorum, ancak açıkçası bunu açıklayabilirim - ya da en azından açıklamaya çalışabilirim.



Bu kulüple ilgili her şeyi seviyorum, şehirle ilgili her şeyi seviyorum, taraftarlarımızla ilgili her şeyi seviyorum, takımı seviyorum, çalışanları seviyorum. Her şeyi seviyorum. Ama yine de bu kararı almam, almam gereken kararın bu olduğuna ikna olduğumu gösteriyor.



Nasıl desem, enerjim tükeniyor. Şu anda bir sorunum yok, açıkçası, bir noktada bunu açıklamak zorunda kalacağımı zaten uzun zamandır biliyordum, ama şu anda kesinlikle iyiyim. Bu işi tekrar ve tekrar ve tekrar ve tekrar yapamayacağımı biliyorum.



Birlikte geçirdiğimiz onca yıldan sonra, birlikte geçirdiğimiz onca zamandan sonra ve birlikte yaşadığımız onca şeyden sonra sana olan saygım arttı, sana olan sevgim arttı ve sana en azından gerçeği borçluyum - ve bu da gerçek.



Kulübe zaten Kasım ayında söyledim. İnsanların yaptığım işi dışarıdan gördüğünü, taç çizgisinde olduğumu, antrenmanlarda olduğumu ve bunun gibi şeyleri biraz açıklamak zorundayım ama tüm işlerin çoğu bu tür şeyler etrafında gerçekleşiyor. Yani bir sezon başlar ve siz hemen hemen bir sonraki sezonu planlarsınız.



Birlikte oturup olası transferleri, bir sonraki yaz kampını ve nereye gidebileceğimizi konuştuğumuzda aklıma 'Artık burada olduğumdan emin değilim' düşüncesi geldi ve buna ben de şaşırdım. Açıkçası bunu düşünmeye başladım.



Geçen sezon çok zor bir sezondu ve diğer kulüplerde muhtemelen 'Hadi, her şey için çok teşekkürler ama muhtemelen buradan ayrılmalıyız ya da burada bitirmeliyiz' kararının verileceği anlar oldu. Açıkçası burada böyle bir şey olmadı.



Benim için bu takımı yeniden rayına oturtmaya yardımcı olabilmem çok, çok, çok önemliydi. Tek düşündüğüm buydu. Bunun çok erken gerçekleştiğini fark ettiğimde, bu gerçekten iyi bir takım, büyük bir potansiyele sahip, süper bir yaş grubu, süper karakterler ve tüm bunlar, o zaman tekrar kendimi düşünmeye başlayabilirdim ve sonuç da bu oldu. Yapmak istediğim şey bu değil, sadece yüzde 100 doğru olduğunu düşündüğüm şey bu.



Bu sezonun bitmesine daha beş ay varken, Kırmızılar dört turnuvada mücadele etmeye devam ediyor - ve hala kovalanacak kupalar olsa da Klopp, Mayıs ayında Liverpool Futbol Kulübü'nün başındaki son maçına kadar herhangi bir vedanın kesin olarak askıya alınmasını sağlayacaktır.



Bir anımız olacak, belki buradaki ya da başka bir yerdeki son maç günü - yani başka ülkelerde ya da başka müsabakalarda. Bu tür şeyleri yapmak için yeterince zaman var. Şimdi gerçekten bunun peşinden gidelim. Dış dünya bu kararı kullanmak istiyor, buna gülüyor, bizi rahatsız etmek istiyor.



Biz Liverpool'uz, birlikte daha zor şeyler yaşadık. Siz de benden önce daha zor şeyler yaşadınız. Hadi bundan bir güç çıkaralım. Bu gerçekten harika olurdu. Bu sezondan her şeyi çıkaralım ve gelecekte geriye dönüp baktığımızda gülümseyecek başka bir şeyimiz olsun."



30 YILLIK HASRETİ BİTİRDİ



2015 yılında Liverpool'un başına geçen Klopp, İngiliz devine unutulmaz başarılar yaşattı. Bu süreçte 464 maça çıkan Klopp, 2.07 puan ortalaması tuttururken 2019/20 sezonunda Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşarak Liverpool'un 30 yıllık hasreti sona erdirmişti.



Liverpool'un Klopp ile kazandığı kupalar



Şampiyonlar Ligi

Premier Lig

UEFA Süper Kupası

FIFA Kulüpler Şampiyonu

FA Cup

İngiltere Lig Kupası

İngiltere Süper Kupası