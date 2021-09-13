Jürgen Klopp: "Ronaldo'nun dönmesine sevinmedim"

Premier Lig takımlarından Liverpool'un menajeri Jürgen Klopp, Cristiano Ronaldo için konuştu

Haber; Sporx.com
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Jürgen Klopp: 'Ronaldo'nun dönmesine sevinmedim'
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12 Eylül 2021 17:25
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un menajeri Jürgen Klopp, Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo'nun performansını yorumladı.

12 yıl sonra geri dönen Cristiano Ronaldo, Newcastle United karşısında çıktığı ilk maçta 2 golle yıldızlaşırken Klopp, "Ronaldo, Manchester United'a döndüğü için mutlu muyum? Hayır, bunu söyleyemem." dedi.

"Ronaldo çok iyi bir oyuncu mu?" sorusuna yanıt veren Klopp, "Evet, maalesef öyle" şeklinde konuştu

Klopp ayrıca, "Juventus'tan ayrılacağını duyduğumda çok şaşırmıştım. Hiçbir fikrim yoktu. Juventus'ta neler olduğunu bilmiyordum"

Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de Aston Villa'dan (8) sonra en çok gol attığı 2. takım olan Newcastle United'ı (7) yine boş geçmemişti.


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