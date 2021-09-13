Jürgen Klopp: 'Ronaldo'nun dönmesine sevinmedim'

36 yaşında ne yapıyorlardı? 🧐



➜Kaka emekli olmuştu

➜Zidane emekli olmuştu

➜Ronaldinho emekli olmuştu

➜Ronaldo Nazario emekli olmuştu

➜Henry, New York RB'deydi

➜Xavi, Al Sadd'da oynuyordu

➜Pele, New York Cosmos'taydı



Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de gol atıyor. ⚡⚡ pic.twitter.com/KgLRtcf5Fm



— Sporx (@sporx) September 11, 2021

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un menajeri Jürgen Klopp, Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo'nun performansını yorumladı.12 yıl sonra geri dönen Cristiano Ronaldo, Newcastle United karşısında çıktığı ilk maçta 2 golle yıldızlaşırken Klopp, "Ronaldo, Manchester United'a döndüğü için mutlu muyum? Hayır, bunu söyleyemem." dedi."Ronaldo çok iyi bir oyuncu mu?" sorusuna yanıt veren Klopp, "Evet, maalesef öyle" şeklinde konuştuKlopp ayrıca, "Juventus'tan ayrılacağını duyduğumda çok şaşırmıştım. Hiçbir fikrim yoktu. Juventus'ta neler olduğunu bilmiyordum"Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de Aston Villa'dan (8) sonra en çok gol attığı 2. takım olan Newcastle United'ı (7) yine boş geçmemişti.