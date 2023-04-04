Jürgen Klopp: 'Bu konumu hak ediyoruz'

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, takımın Premier Lig'deki durumunu değerlendirdi.



Liverpool'un 8, Chelsea'nin 11. sırada olduğunun hatırlatılması üzerine Klopp, "Evet bizim için garip ama gerçek bu. İki takım da bu konumu hak ediyor." dedi.



Klopp, "Fark yaratma yeteneğine sahibiz. Gözlerimizi kapatıp aynı şeyi defalarca söyleyemeyiz. Herkes için kapı sonuna kadar açık. Tüm oyuncular kadroya girebilir. Oyuncular da bunu biliyor. Onlara da söyledim." ifadelerini kullandı.



Mücadele etmek gerektiğini söyleyen Alman teknik adam, "Savaşmalısın, tek yol bu. Bir şey olur diye umut ederek sahaya çıkamazsın. Gözlerinizi açmalısınız. Ne yapmak istediğinize karar verip, harekete geçmeniz lazım." açıklamasını yaptı.



Premier Lig'de 8. sırada yer alan Liverpool, deplasmanda 11. sıradaki Chelsea ile karşılaşacak.





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