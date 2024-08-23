"Julius Randle'a, Knicks'ten fazla değer biçen takım yok" iddiası

New York Knicks yıldızı Julius Randle'a, Knicks dışında başka bir takımın "daha yüksek değer biçme ihtimaline" pek olası bakılmadığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Julius Randle'a, Knicks'ten fazla değer biçen takım yok' iddiası
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23 Ağustos 2024 11:23
New York Knicks yıldızı Julius Randle'a, Knicks dışında başka bir takımın "daha yüksek değer biçme ihtimaline" pek olası bakılmadığı iddia edildi.

Knicks'in geçtiğimiz sezon Randle olmadan playofflara yükselmesi, kendisinin takıma uzun vadede nasıl uyum sağlayacağı konusunda bazı soru işaretlerine yol açmıştı.

The Athletic'ten Fred Katz, Knicks ve Randle'ın uzatma görüşmelerini aceleye getirmediğini ancak Knicks forvetinin kontratında oyuncu opsiyonu bulunduğu 2025 yılında herhangi bir takasa dahil olmasının ihtimaller dahilinde görülmediğini öne sürdü.

Katz ayrıca, Randle'a NBA'deki diğer takımlardan daha yüksek bir değer biçtiğini söyledi:

"NBA'de Randle'a Knicks'ten daha fazla değer veren bir takım olduğuna inanmıyorum."

Bir kaynak, Randle'ın takas değeri algısının "En iyi ihtimalle nötr" olduğunu dile getirdi.

Randle, 2023-24 sezonunda forma giydiği 46 maçta 24,0 sayı, 9,2 ribaund ve 5,0 asist ortalamaları kaydetmişti.

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