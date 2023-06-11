Julian Alvarez için rüya gibi sezon!

Manchester City'nin 23 yaşındaki golcüsü Julian Alvarez, aynı sezonda iki dev kupayı kazanmayı başardı...



Arjantinli golcü ülkesiyle geçtiğimiz Aralık ayında Dünya Kupası zaferine ulaşmıştı.



Bu sezon Manchester City ile FA Kupası ve Premier Ligi kazanmayı başaran Alvarez, aynı sezon içinde Şampiyonlar Ligi zaferini de ulaşmayı başarmış oldu.



Julian Alvarez, bu sezon Manchester City formasıyla 49 maçta 17 gol 5 asist kaydetti.

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