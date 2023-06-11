Julian Alvarez için rüya gibi sezon!

Manchester City'nin 23 yaşındaki yıldızı Julian Alvarez, Arjantin ile kazandığı Dünya Kupası zaferi ardından Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğunu da kazanmayı başardı. Arjantinli golcü bu sezon 4. kez kupa sevinci yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Julian Alvarez için rüya gibi sezon!
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11 Haziran 2023 00:32
Son güncelleme 11 Haziran 2023 03:20
Manchester City'nin 23 yaşındaki golcüsü Julian Alvarez, aynı sezonda iki dev kupayı kazanmayı başardı...

Arjantinli golcü ülkesiyle geçtiğimiz Aralık ayında Dünya Kupası zaferine ulaşmıştı.

Bu sezon Manchester City ile FA Kupası ve Premier Ligi kazanmayı başaran Alvarez, aynı sezon içinde Şampiyonlar Ligi zaferini de ulaşmayı başarmış oldu. 

Julian Alvarez, bu sezon Manchester City formasıyla 49 maçta 17 gol 5 asist kaydetti.
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