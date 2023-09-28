Judo'da milli sporculardan 7 madalya

Görme Engelliler Judo Azerbaycan Grand Prix'sinin son gününde milli sporcular 1 altın ile 2'şer gümüş ve bronz madalya kazanırken, ay-yıldızlılar organizasyonu toplam 7 madalyayla bitirdi.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de düzenlenen ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na puan veren organizasyonun ikinci gününde ay-yıldızlı judoculardan +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş altın, +90 kilo J1 kategorisinde Onur Taştan ile -57 kilo J1 kategorisinde Döndü Yeşilyurt gümüş, -90 kiloda J1 kategorisinde Yasin Çimçiler ile -70 kiloda J1 kategorisinde Merve Uslu ise bronz madalyanın sahibi oldu.



Organizasyonun ilk gününde de -48 kilo J1 kategorisinde Ecem Taşın Çavdar altın, -57 kiloda J2 kategorisinde Zeynep Çelik ise gümüş madalya kazanmıştı.



