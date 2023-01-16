Juan Mata yüzleri güldürüyor

Cim Bom'un tecrübeli orta saha oyuncusu Juan Mata, geldiği günden bu yana pek fazla şans bulamadı.Ancak son Hatayspor maçında 2 kez gol sevinci yaşayan İspanyol orta saha, kritik dönemde yaptığı katkılar ile dikkatleri üzerine çekti.Okan Buruk'un bu anlamda son dokunuşu Mata'ya oldu. 35 yaşındaki İspanyol oyuncu, iyi oynamadığı bir maçta hemen kenara alınmadı ve devre sonundaki iki golüyle galibiyette önemli bir rol oynadı.İdmanlarda da performansını yükselten 34 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki dönemlerde de süre bulacağı bildirildi.