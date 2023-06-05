Juan Mata: 'Koleksiyonu tamamladım'

Galatasaray'da Juan Mata, şampiyonluk ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Derbiye ilişkin Mata, "Çok özel bir maç. Evimizde bitiriyor olmak harika. Kararlı bir şekilde çalıştık. Bu açıdan da önemliydi bizim için. Sezon içinde karşılıklı yardımlaşmayı öğrendik." dedi.
Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig şampiyonluğuna ilişkin ise İspanyol oyuncu şunları söyledi, "Çok mutluyum. Koleksiyonumu tamamladım. Tek eksiğim buydu. Galatasaray sayesinde bunu tamamladım."
Galatasaray formasıyla bu sezon 17 maçta süre alan Juan Mata, 3 gol ve 2 asist kaydetti.
Derbiye ilişkin Mata, "Çok özel bir maç. Evimizde bitiriyor olmak harika. Kararlı bir şekilde çalıştık. Bu açıdan da önemliydi bizim için. Sezon içinde karşılıklı yardımlaşmayı öğrendik." dedi.
Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig şampiyonluğuna ilişkin ise İspanyol oyuncu şunları söyledi, "Çok mutluyum. Koleksiyonumu tamamladım. Tek eksiğim buydu. Galatasaray sayesinde bunu tamamladım."
Galatasaray formasıyla bu sezon 17 maçta süre alan Juan Mata, 3 gol ve 2 asist kaydetti.
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