Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe, 2-0 kazandı.Konuk ekip Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 52 ve 55. dakikalardakaydetti.Bu sonuçla birlikte ligdeki üst üste ikinci galibiyetini elde eden Göztepe, puanını 22'ye yükselterek 4. sırada konumlandı.Bu mağlubiyetle birlikte galibiyet hasreti 5 maça yükselen ev sahibi Kasımpaşa ise 10 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı.Ligde gelecek hafta Göztepe, Kocaelispor'u konuk edecek. Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk olacak.39. dakikada Winck'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lis'ten döndü. Ardından altıpasın içine düşen topu Göztepe savunması uzaklaştırdı.İki takımın da pozisyon bulamadığı ilk yarı golsüz sona erdi.76. dakikada Göztepe üçüncü gole yaklaştı. Ceza yayının önünde Szalai'nin hatası sonucunda topu kapan Janderson, bekletmeden Olaitan'ı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içinden çıkardığı şutta, kaleci Gianniotis gole izin vermedi.Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Ömer Tolga Güldibi, Samet Çiçek, Murat ŞenerKasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Arous, Szalai (Dk. 78 Ali Yavuz Kol), Winck, Frimpong (Dk. 64 Fall), Cafu (Dk. 85 Yusuf Barası), Baldursson, Ben Ouanes, Gueye (Dk. 85 Emre Taşdemir), Kubilay KanatsızkuşGöztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Miroshi, Dennis (Dk. 89 Rhaldney), Arda Okan Kurtulan, Cherni (Dk. 90+5 İsmail Köybaşı), Efkan Bekiroğlu (Dk. 67 Olaitan), Janderson (Dk. 90+5 Bouajila), Juan (Dk. 90 Ahmet Ildız)Goller: Dk. 52 ve 55 Juan (Göztepe)Sarı kartlar: Dk. 24 Efkan Bekiroğlu, Dk. 58 Heliton, Dk. 73 Arda Okan Kurtulan (Göztepe), Dk. 45 Ben Ouanes (Kasımpaşa)