08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
1-3
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
2-2
08 Kasım
Girona-Alaves
1-0
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
0-021'
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
2-179'
08 Kasım
Excelsior-Heracles
1-2
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
0-163'
08 Kasım
Marsilya-Brest
3-0
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
0-0
08 Kasım
Lecce-Verona
0-0
08 Kasım
Como-Cagliari
0-0
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
3-290'
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
1-0
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
1-284'
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
1-1
08 Kasım
West Ham United-Burnley
3-2
08 Kasım
Everton-Fulham
2-0
08 Kasım
Tottenham-M. United
2-2
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
3-190'
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
2-2
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
3-1
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
1-1
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
6-0
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
2-1
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
2-3
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
0-2
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Juan 3 dakikada 2 gol attı; Göztepe rahat kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

08 Kasım 2025
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Juan 3 dakikada 2 gol attı; Göztepe rahat kazandı!






Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe, 2-0 kazandı.

JUAN'DAN 3 DAKİKADA 2 GOL

Konuk ekip Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 52 ve 55. dakikalarda Juan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki üst üste ikinci galibiyetini elde eden Göztepe, puanını 22'ye yükselterek 4. sırada konumlandı.

Bu mağlubiyetle birlikte galibiyet hasreti 5 maça yükselen ev sahibi Kasımpaşa ise 10 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı.

Ligde gelecek hafta Göztepe, Kocaelispor'u konuk edecek. Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

39. dakikada Winck'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lis'ten döndü. Ardından altıpasın içine düşen topu Göztepe savunması uzaklaştırdı.

İki takımın da pozisyon bulamadığı ilk yarı golsüz sona erdi.

Karşılaşmaya hakemler ve iki takımın oyuncuları, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" pankartıyla çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Göztepe öne geçti. Arda Okan Kurtulan'ın sağdan kullandığı uzun taç atışında Kasımpaşa savunmasında seken top, altıpasın içinde Janderson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında Juan'ın penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

55. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Baldursson'un hatası sonucunda topun sahibi olan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı Juan'a verdi. Bu oyuncu, ceza sahasına girip kaleci Gianniotis'i çalımladıktan sonra topu ağlara gönderdi: 0-2

76. dakikada Göztepe üçüncü gole yaklaştı. Ceza yayının önünde Szalai'nin hatası sonucunda topu kapan Janderson, bekletmeden Olaitan'ı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içinden çıkardığı şutta, kaleci Gianniotis gole izin vermedi.


Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Samet Çiçek, Murat Şener

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Arous, Szalai (Dk. 78 Ali Yavuz Kol), Winck, Frimpong (Dk. 64 Fall), Cafu (Dk. 85 Yusuf Barası), Baldursson, Ben Ouanes, Gueye (Dk. 85 Emre Taşdemir), Kubilay Kanatsızkuş

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Miroshi, Dennis (Dk. 89 Rhaldney), Arda Okan Kurtulan, Cherni (Dk. 90+5 İsmail Köybaşı), Efkan Bekiroğlu (Dk. 67 Olaitan), Janderson (Dk. 90+5 Bouajila), Juan (Dk. 90 Ahmet Ildız)

Goller: Dk. 52 ve 55 Juan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 24 Efkan Bekiroğlu, Dk. 58 Heliton, Dk. 73 Arda Okan Kurtulan (Göztepe), Dk. 45 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
