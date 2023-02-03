Milwaukee Bucks point guardı Jrue Holiday'in bu sezon All-Star seçilerek 324 bin dolar ikramiye kazandığı bildirildi.



Holiday, geçtiğimiz gece Doğu Konferansı All-Star kadrosu için yedek olarak seçildi ve ESPN'in NBA muhabiri Bobby Marks, Holiday'in bu sayede Bucks ile mevcut sözleşmesinde yer alan bir maddeyi etkinleştirdiğini açıkladı.



Holiday'in 324 bin dolar ikramiye kazandığını ve bu ücreti 2023-24 sezonunda almasının "muhtemel olduğunu" belirtti.



Giannis Antetokounmpo'nun beş maçlık yokluğunda sorumluluğu devralan Holiday, bu süreçte %55.2 şut isabetiyle 27.2 sayı, 4.6 ribaund, 9.8 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



Bucks ise şu anda Doğu'da 35-17'lik dereceyle ikinci sırada yer alıyor.





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