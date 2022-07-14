Joshua King resmen Fenerbahçe'de

Transfer döneminde hamlelerini bir bir açıklayan Fenerbahçe, Joshua King'e de sarı lacivertli formayı giydirdi.
Yapılan açıklamada Norveçli oyuncu Joshua King'in Fenerbahçe'ye transferi resmiyet kazanmış oldu.
İŞTE İLK SÖZLERİ
Resmi imzayı attıktan sonra konuşan Joshua King yaptığı açıklamada, "Muazzam bir his yaşıyorum. Benim 8 yaşından bu yana iki tane arkadaşım koyu Fenerbahçeli. Hatta bir tanesi, çocuğuma 3-4 yıl önce Fenerbahçe forması hediye etti. İnşallah bu formayı sen de giyersin dedi, o gün geldi." sözlerini kullandı.
Sarı lacivertli ekip, King'i 2 yıllığına kadrosuna kattığını işte böyle duyurdu:
Yapılan açıklamada Norveçli oyuncu Joshua King'in Fenerbahçe'ye transferi resmiyet kazanmış oldu.
İŞTE İLK SÖZLERİ
Resmi imzayı attıktan sonra konuşan Joshua King yaptığı açıklamada, "Muazzam bir his yaşıyorum. Benim 8 yaşından bu yana iki tane arkadaşım koyu Fenerbahçeli. Hatta bir tanesi, çocuğuma 3-4 yıl önce Fenerbahçe forması hediye etti. İnşallah bu formayı sen de giyersin dedi, o gün geldi." sözlerini kullandı.
Sarı lacivertli ekip, King'i 2 yıllığına kadrosuna kattığını işte böyle duyurdu:
💥Fenerbahçe, Joshua King transferini de açıkladı https://t.co/kRYgpHEZmw
— Sporx (@sporx) July 13, 2022
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