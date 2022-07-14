Joshua King resmen Fenerbahçe'de

sözlerini kullandı.

💥Fenerbahçe, Joshua King transferini de açıkladı https://t.co/kRYgpHEZmw



— Sporx (@sporx) July 13, 2022

Transfer döneminde hamlelerini bir bir açıklayan Fenerbahçe, Joshua King'e de sarı lacivertli formayı giydirdi.Yapılan açıklamada Norveçli oyuncu Joshua King'in Fenerbahçe'ye transferi resmiyet kazanmış oldu.Resmi imzayı attıktan sonra konuşan Joshua King yaptığı açıklamada,Sarı lacivertli ekip, King'i 2 yıllığına kadrosuna kattığını işte böyle duyurdu: