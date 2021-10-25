Josef ile Vida kısa süreli gerginlik yaşadı

Beşiktaşlı Josef de Souza ile Vida, Galatasaray maçının 81. dakikasında karşı karşıya geldi ve kısa süreli gerginlik yaşandı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Josef ile Vida kısa süreli gerginlik yaşadı
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25 Ekim 2021 23:47
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşmada siyah beyazlı takımdan Vida ile Josef bir pozisyonda karşı karşıya geldi.

Maçın 81. dakikasında Beşiktaş'ta Domagoj Vida ile Josef de Souza arasında bir pozisyon nedeniyle gerginlik yaşandı.

İki oyuncunun birbirine sert sözler sarf ettiği görülürken, bu isimlerin birbirlerinin üstüne yürümesini takım arkadaşları engelledi.

Vida ve De Souza maçın bitmesinin ardından birbirlerine sarılarak barıştı.




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