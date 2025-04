Jose Mourinho'ya Gaziantep'te tam not!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor maçındaki eleştirilerin ardından Gaziantep FK karşısında yaptığı taktiksel hamlelerle takımı adeta şaha kaldırdı.



3-1'lik galibiyette, Mourinho'nun 46'da İsmail Yüksek -En-Nesyri, 67'de Filip Kostic- Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci- Sebastian Szymanski değişiklikleri maçı çeviren adımlar oldu.



İlk yarıdaki kötü performansa rağmen, ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle fark yaratan Portekizli teknik adam, 68 dakika geride oynamalarına rağmen iki net penaltı verilmemesine rağmen takımını maçı istemekle mutlu etti.



YERLİ FUTBOLCULARA FIRSAT VERDİ



Mourinho, sürpriz bir karar alarak kadrosunda 8 değişiklik yaptı ve genç Türk futbolculara şans verdi. İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Yusuf, Oğuz, İsmail, İrfan Can Kahveci ilk 11'de yer alırken, Cenk Tosun ve Levent Mercan da uzun bir aranın ardından süre aldı.