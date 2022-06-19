Jose Mourinho transfer listesini belirledi

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, kadroya yapmak istediği takviyeleri yönetime sundu.
Portekiz basınından Record'un haberine göre; gelecek sezon Serie A'da iddialı bir konumda olmak isteyen Mourinho, Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic'in ardından orta sahaya bir transfer daha istiyor. Chelsea'deki kiralık macerası başarılı geçmeyen Saul Niguez'i listenin başına koyan Mourinho, Atletico Madrid'in Axel Witsel ile anlaşmaya yakın olması sebebiyle bu transfer de elinin rahat olduğunu düşünüyor. Ancak Saul'un Atletico Madrid'den 8 milyon euro maaş almasının transferdeki en büyük engel olduğunu ifade edildi. Roma'nın en fazla maaş alan ismi yıllık 4.5 milyon euro ile Tammy Abraham.
MKHITARYAN'IN YERİNE GELECEK İSİM
Sözleşmesi sona eren Ermeni yıldız oyun kurucu Henrikh Mkhitaryan'ın Inter'e transfer olacak olması nedeniyle o bölgeye de transfer isteyen Portekizli teknik adam, Bayern Münih'de forma giyen Marcel Sabitzer ve Lyonlu Houssem Aouar'ı listesine yazdı. Sabitzer'in yaklaşık 15 milyon euroya mal olabileceği ifade edilirken, Aouar için de Lyon'un en az 20 milyon euro isteyeceği belirtildi. Oyun kurucu bölgesi için bir diğer aday olan Sassuololu Davide Frattesi için de kulübünün 20-30 milyon euro arası bir talepte bulunacağı öne sürüldü.
ZEKİ ÇELİK TAMAM GİBİ
Tüm bu hamlelerin dışında sağ beke de takviye isteyen Mourinho'nun, milli futbolcu Zeki Çelik'in transfer edilmesini ısrarla istediği ifade edildi. Zeki Çelik transferinde sona yaklaşan Roma'nın, Lille'e 6.8 milyon euro ödeyeceği ve Zeki'nin 5 yıllığına Roma'ya transfer olacağı belirtildi.
Portekiz basınından Record'un haberine göre; gelecek sezon Serie A'da iddialı bir konumda olmak isteyen Mourinho, Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic'in ardından orta sahaya bir transfer daha istiyor. Chelsea'deki kiralık macerası başarılı geçmeyen Saul Niguez'i listenin başına koyan Mourinho, Atletico Madrid'in Axel Witsel ile anlaşmaya yakın olması sebebiyle bu transfer de elinin rahat olduğunu düşünüyor. Ancak Saul'un Atletico Madrid'den 8 milyon euro maaş almasının transferdeki en büyük engel olduğunu ifade edildi. Roma'nın en fazla maaş alan ismi yıllık 4.5 milyon euro ile Tammy Abraham.
MKHITARYAN'IN YERİNE GELECEK İSİM
Sözleşmesi sona eren Ermeni yıldız oyun kurucu Henrikh Mkhitaryan'ın Inter'e transfer olacak olması nedeniyle o bölgeye de transfer isteyen Portekizli teknik adam, Bayern Münih'de forma giyen Marcel Sabitzer ve Lyonlu Houssem Aouar'ı listesine yazdı. Sabitzer'in yaklaşık 15 milyon euroya mal olabileceği ifade edilirken, Aouar için de Lyon'un en az 20 milyon euro isteyeceği belirtildi. Oyun kurucu bölgesi için bir diğer aday olan Sassuololu Davide Frattesi için de kulübünün 20-30 milyon euro arası bir talepte bulunacağı öne sürüldü.
ZEKİ ÇELİK TAMAM GİBİ
Tüm bu hamlelerin dışında sağ beke de takviye isteyen Mourinho'nun, milli futbolcu Zeki Çelik'in transfer edilmesini ısrarla istediği ifade edildi. Zeki Çelik transferinde sona yaklaşan Roma'nın, Lille'e 6.8 milyon euro ödeyeceği ve Zeki'nin 5 yıllığına Roma'ya transfer olacağı belirtildi.