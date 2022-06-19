Jose Mourinho transfer listesini belirledi

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, kadroya yapmak istediği takviyeleri yönetime sundu.gelecek sezon Serie A'da iddialı bir konumda olmak isteyen, Sırp orta saha oyuncusuardından orta sahaya bir transfer daha istiyor. Chelsea'deki kiralık macerası başarılı geçmeyenlistenin başına koyan Mourinho,sebebiyle bu transfer de elinin rahat olduğunu düşünüyor. Ancak Saul'un Atletico Madrid'denalmasının transferdeki en büyük engel olduğunu ifade edildi.Sözleşmesi sona eren Ermeni yıldız oyun kurucunedeniyle o bölgeye de transfer isteyen Portekizli teknik adam, Bayern Münih'de forma giyenve Lyonlulistesine yazdı.mal olabileceği ifade edilirken,isteyeceği belirtildi. Oyun kurucu bölgesi için bir diğer aday olan Sassuololuiçin de kulübününarası bir talepte bulunacağı öne sürüldü.Tüm bu hamlelerin dışında sağ beke de takviye isteyen Mourinho'nun, milli futbolcutransfer edilmesini ısrarla istediği ifade edildi. Zeki Çelik transferinde sona yaklaşan Roma'nın, Lille'eödeyeceği ve Zeki'ninRoma'ya transfer olacağı belirtildi.