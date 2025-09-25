Jose Mourinho, Portekiz'de şikayet edildi!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın teknik direktörü olan Jose Mourinho, Portekiz'de disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.



A Bola'nın haberine göre; Portekiz Futbol Hakemleri Derneği, Lizbon ekibinin 62 yaşındaki teknik adamını, Rio Ave maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na şikayet etti.



Mourinho, 1-1 sona eren Rio Ave karşılaşmasının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:



"Maçın başrolü sahada değil, VAR odasında olan beyefendi oldu; hakemi çağırıp bizim gördüğümüz şeyi göstermesini sağladı ama hakem, genellikle olduğu gibi, kişiliğini gösteremedi."







