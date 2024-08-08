Jose Mourinho'dan Adana Demir'e farklı 11!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligin ilk haftasında oynanacak Adana Demirspor mücadelesinde bir kez daha değişime gitmeye hazırlanıyor...
Mourinho, önceki akşam Lille mücadelesinde sürpriz bir kadro tercihi yapmıştı. Mert Müldür'ü sağ bekte görevlendiren Portekizli hoca, Jayden Oosterwolde'yi stopere, Ferdi Kadıoğlu'nu sol beke çekti. Yeni transfer Allan Saint-Maximin ise ilk kez 11'de oynayıp sol açıkta forma giydi.
BİR KEZ DAHA ROTASYON
Cumartesi günkü Adana Demir mücadelesinde Mourinho'nun, Lille rövanşını da düşünerek bir kez daha rotasyona gitmesi bekleniyor.
ORTA SAHA SEÇENEKLERİ
Asıl merak edilen ise Adana Demirspor maçında orta saha tercihi... Rade Krunic'in formu dibe vurdu. Boşnak yıldızın yerine 1 numaralı aday olarak görülen Mert Hakan Yandaş da cezalı. Mourinho, kampın yıldızı olan Bartuğ Elmaz'a Adana Demir karşısında şans verebilir. Diğer alternatifler Alexander Djiku'nun orta saha oynaması, Sebastian Szymanski'nin 8 numaraya çekilmesi ya da Miha Zajc'ın bu bölgede oynaması.
İRFAN - OĞUZ OYNAYABİLİR
Mourinho ayrıca Lille karşısında muhteşem bir frikik golü kaydeden İrfan Can Kahveci'ye formayı verebilir. Böylece hem İrfan'ı ödüllendirip hem de 35 yaşındaki Dusan Tadic'i rövanş öncesi dinlendirmiş olacak. Ayrıca oyunda kaldığı süre içinde etkili görünen Saint-Maximin'e fazla yüklenilmemesi adına da cumartesi günü Oğuz Aydın ilk 11'de oynayabilir.
DZEKO YERİNE NESYRI
Öte yandan yeni transfer Youssef En-Nesyri'nin forvette Edin Dzeko'dan formayı alması yüksek ihtimal.
Mourinho, önceki akşam Lille mücadelesinde sürpriz bir kadro tercihi yapmıştı. Mert Müldür'ü sağ bekte görevlendiren Portekizli hoca, Jayden Oosterwolde'yi stopere, Ferdi Kadıoğlu'nu sol beke çekti. Yeni transfer Allan Saint-Maximin ise ilk kez 11'de oynayıp sol açıkta forma giydi.
BİR KEZ DAHA ROTASYON
Cumartesi günkü Adana Demir mücadelesinde Mourinho'nun, Lille rövanşını da düşünerek bir kez daha rotasyona gitmesi bekleniyor.
ORTA SAHA SEÇENEKLERİ
Asıl merak edilen ise Adana Demirspor maçında orta saha tercihi... Rade Krunic'in formu dibe vurdu. Boşnak yıldızın yerine 1 numaralı aday olarak görülen Mert Hakan Yandaş da cezalı. Mourinho, kampın yıldızı olan Bartuğ Elmaz'a Adana Demir karşısında şans verebilir. Diğer alternatifler Alexander Djiku'nun orta saha oynaması, Sebastian Szymanski'nin 8 numaraya çekilmesi ya da Miha Zajc'ın bu bölgede oynaması.
İRFAN - OĞUZ OYNAYABİLİR
Mourinho ayrıca Lille karşısında muhteşem bir frikik golü kaydeden İrfan Can Kahveci'ye formayı verebilir. Böylece hem İrfan'ı ödüllendirip hem de 35 yaşındaki Dusan Tadic'i rövanş öncesi dinlendirmiş olacak. Ayrıca oyunda kaldığı süre içinde etkili görünen Saint-Maximin'e fazla yüklenilmemesi adına da cumartesi günü Oğuz Aydın ilk 11'de oynayabilir.
DZEKO YERİNE NESYRI
Öte yandan yeni transfer Youssef En-Nesyri'nin forvette Edin Dzeko'dan formayı alması yüksek ihtimal.